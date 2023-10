Países europeus repatriam cidadãos que querem deixar Israel

De Euronews

Países europeus estão a repatriar cidadãos que querem partir de Israel. Polónia Hungria e Sérvia, são alguns dos países que o estão a fazer.

O governo polaco está a organizar voos militares de repatriamento dos seus cidadãos que estavam em Israel. Muitos deles são turistas e peregrinos. Mais de 200 já chegaram a Varsóvia.

O governo albanês também já retirou do país "em guerra", como afirmava o Primeiro-ministro israelita, cerca de 40 cidadãos alguns deles do Kosovo e da Macedónia do Norte. Informação avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros albanês.

A Budapeste também chegaram, vindas de Israel, 325 pessoas. Operação conduzida pela Força Aérea Húngara.

Turistas sérvios e cidadãos israelitas que chegaram a Belgrado, vindos de Telavive, falavam sobre a sua experiência. Tal Bashan, journalista de Israel, explicava que não viveu momentos muito maus, só forma para abrigos. "Mas no sul, não quero usar a palavra, mas é como se fosse um massacre. Um massacre horrendo das pessoas que lá estavam", desabafava.

As repatriações vão continuar nos próximos dias. Não há, e de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, pedidos de cidadão portugueses para abandonarem o país.