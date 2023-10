UE homenageia vítimas do Hamas, Turquia alerta para crimes de Israel

De euronews

Governo francês pretende evitar escalada da violência no Médio Oriente... e em França

A elite política europeia homenageou esta quarta-feira as vítimas do ataque do Hamas em Israel com um minuto de silêncio em Bruxelas, um ritual que foi repetido nos parlamentos de Alemanha e Roménia.

Para a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, 7 de outubro será lembrado como um dia de infâmia global.

"Estamos aqui com o Presidente do Conselho Europeu, a Presidente da Comissão Europeia e todos vós como um só para expressar a nossa solidariedade, condenar os terríveis atos de terror e assassinato e exigir a libertação imediata dos reféns."

Olivier Véran, porta-voz do governo francês sublinhou que "tudo deve ser feito para evitar uma escalada no Médio Oriente, para proteger a população civil e para impedir que o Médio Oriente seja arrasado. Estes ataques terroristas injustificáveis do Hamas não devem desviar-nos da procura de uma paz duradoura e de uma solução política para o conflito. "

O governo francês pretende evitar uma escalada da violência também dentro de portas. Desde o fim de semana, foram cometidos cerca de cinquenta atos antissemitas no país e mais de 20 pessoas foram detidas.

Na Turquia, Recep Tayyip Erdoğan pediu para se olhar também para os crimes cometidos por Israel:

"Os seus ataques desproporcionados a Gaza, sem qualquer base moral, podem colocar Israel numa posição inesperada e indesejável aos olhos da opinião pública mundial."

Por todo o mundo se tem realizado cerimónias em homenagem das vítimas dos ataques do Hamas, em Lisboa, centenas de pessoas juntaram-se numa vigília na noite de terça-feira.