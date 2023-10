Acidente na Hungria com veículo que transportava migrantes

De Euronews com AFP

Condutor acelerou para fugir a um posto de controlo da polícia. Morreram duas pessoas e há vários feridos.

PUBLICIDADE

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas quando um veículo que transportava migrantes se despistou na Hungria, perto da fronteira com a Sérvia.

O acidente aconteceu quando o condutor e alegado responsável pelo contrabando de migrantes, que conduzia um veículo de matrícula francesa, acelerou para fugir a um posto de controlo da polícia.

Desde julho, a Hungria tem registado um aumento do número de migrantes ilegais que chegam à sua fronteira com a Sérvia, em comparação com os meses anteriores. Estes dirigem-se depois para norte, em direção à Eslováquia, que introduziu temporariamente controlos com a Hungria para afastar os migrantes.

O primeiro-ministro Viktor Orbán está preocupado com a nova reforma do sistema europeu de migração, que prevê a solidariedade obrigatória sob a forma de deslocalizações ou de contribuições financeiras em caso de pressão migratória sobre um Estado-membro. Na sua opinião, esta medida funciona "como um íman para os migrantes".