Ucrânia anuncia o primeiro ataque com mísseis norte-americanos ATACM

A Ucrânia anunciou que os seus militares realizaram um dos ataques mais destrutivos aos meios aéreos russos desde o início da guerra.

Os mísseis ATACMS foram utilizados no ataque a duas bases aéreas em território ocupado pela Rússia na terça-feira, de acordo com uma autoridade americana familiarizada com a operação.

Segundo as forças de operações especiais da Ucrânia, o ataque terá destruído pistas e nove helicópteros, para além de um depósito de munições, um lançador de mísseis antiaéreos e outro equipamento militar.

O presidente Volodymyr Zelensky confirmou a sua utilização. “Hoje estou especialmente grato aos Estados Unidos”, disse no habitual discurso noturno à nação e, mais tarde, confirmou que o ataque utilizou mísseis balísticos de longo alcance ATACMS doados pelos Estados Unidos.

(...) "E hoje, um agradecimento especial aos Estados Unidos. Os nossos acordos com o presidente Biden estão a ser implementados. Estão a ser implementados com muita precisão - os ATACMS provaram o seu valor". - afirmou.

Na frente de batalha, Avdiivka, na região oriental de Donetsk, continua a ser um ponto crítico na linha da frente, onde as forças russas lançaram uma série de ataques, na sua maioria mal sucedidos, contra posições ucranianas.

A polícia da região de Donetsk anunciou que decidiu retirar todas as crianças de 12 localidades da linha de frente na área.

Mais ataques ao longo de centenas de quilómetros das linhas da frente ucranianas são esperados nas próximas semanas.

Dado que o início do inverno ameaça temperaturas geladas para as comunidades afetadas pela guerra, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) forneceu transformadores de energia de alta potência para ajudar a garantir eletricidade nas casas das pessoas e em infraestruturas comunitárias vitais, tais como hospitais, escolas e empresas.