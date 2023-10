Tempestade Babet faz, pelo menos, dois mortos na Escócia

De Euronews

Tempestade Babet faz estragos no norte da Europa. Na Escócia há, pelo menos, duas mortes a lamentar

Na Escócia, pelo menos duas pessoas morreram, uma arrastada pelas águas de um rio que transbordou nas Highlands, Terras Altas em português, outra quando uma árvore caiu em cima da viatura que conduzia, em Angus. Efeitos sentidos ainda antes da passagem da tempestade Babet, que também varreu território de Portugal, no norte da Europa. As autoridades escocesas viram-se obrigadas a fazer evacuações. As escolas nas áreas mais atingidas foram encerradas.

Na quinta-feira, as autoridades do Reino Unido emitiram alerta vermelho - o nível mais elevado aviso meteorológico, o primeiro em três anos - em partes da Escócia, prevendo-se "chuvas excepcionais" nos próximos dois dias, que deverão causar vastas inundações e "perigo para a vida".

As chuvas e ventos fortes levaram as autoridades dos países da região a apelarem à máxima prudência.

Um meteorologista dinamarquês falava numa "espécie de acontecimento histórico", provavelmente o pior temporal em mais de um século. Preveem-se ventos ainda mais fortes na parte oriental da península da Jutlândia e nas ilhas dinamarquesas no Mar Báltico.

Na vizinha Suécia, os meteorologistas alertavam para o risco de grandes inundações que podem limitar o acesso às estradas e caminhos-de-ferro ao longo da costa sul do país escandinavo. De acordo com os meteorologistas suecos, o nível das águas deverá começar a baixar na manhã de sábado.