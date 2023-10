Israel faz incursão terrestre com tanques pelo norte de Gaza

De Euronews

Operação visou vários alvos do Hamas, diz exército israelita. A sul, bombardeamentos em Khan Yunis, fizeram centenas de vítimas.

Israel realizou, na noite de quarta-feira, uma incursão terrestre no norte da Faixa de Gaza.

Num vídeo partilhado pelo exército israelita, as imagens são descritas como um "ataque direcionado" com tanques a infraestruturas ligadas ao Hamas e outros pontos estratégicos, como parte dos preparativos "para as próximas fases do combate".

As Forças de Defesa acrescentam ainda que os soldados já "saíram da área e voltaram para o território israelita".

Ataques aéreos a Gaza durante a noite

Imagens de satélite mostram danos significativos resultantes dos bombardeamentos em várias áreas da Faixa de Gaza.

Já ao amanhecer foram vistos pelo menos dois foguetes sobre o enclave. Em Rafah, perto da fronteira com o Egito e por onde está a entrar a ajuda humanitária para a região, o fumo após os ataques ainda emanava dos escombros.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Daniel Hagari, anunciou que Israel atingiu mais de 250 alvos ligados ao Hamas em Gaza e que foram atingidos lançadores de rockets instalados em áreas civis.

No hospital indonésio em Beit Lahia, os médicos não têm mãos a medir para atender os feridos, após os ataques aéreos. De acordo o ministério da Saúde de Gaza, em 24 horas terão morrido 750 pessoas.