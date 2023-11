Considerado pela União Europeia como uma das pessoas mais influentes da Rússia, Alexey Kuzmichev foi detido pela polícia francesa para interrogatório.

O magnata russo Alexey Kuzmichev foi detido em França para ser interrogado por alegada evasão fiscal, branqueamento de capitais e violação de sanções internacionais, informou na terça-feira o Ministério Público Financeiro francês (PNF).

No âmbito da investigação, foram efetuadas buscas na segunda-feira em "vários locais", tais como a casa parisiense do oligarca, informou o PNF.

De acordo com o jornal francês Le Monde, a casa de Kuzmichev em Saint-Tropez também foi objeto de buscas.

Kuzmichev foi detido na segunda-feira e permaneceu em prisão preventiva na terça-feira. Ainda não foi acusado no âmbito do processo.

O advogado do multimilionário não quis comentar o caso. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que a Rússia poderá defender os direitos de Kuzmichev quando Paris fornecer informações pormenorizadas sobre o caso.

A União Europeia considera o magnata "uma das pessoas mais influentes da Rússia", com laços estreitos com o Presidente Vladimir Putin.

No ano passado, os agentes aduaneiros franceses apreenderam o iate de 27 metros do oligarca, no âmbito das sanções impostas por Bruxelas a Moscovo. A medida deu origem a uma batalha legal entre as autoridades e Kuzmichev, um dos principais acionistas do banco russo Alfa.