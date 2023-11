Reino Unido começa a produzir moedas com as paixões de Carlos III

De Euronews

Oito novas moedas vão entrar em circulação em 2024.

O Reino Unido começou a produzir novas moedas. Onde até agora se via a cara da rainha Isabel II vai passar a estar a de Carlos III. Com o monarca surgem também novos elementos, inspirados na natureza britânica, uma das confessas paixões do monarca.

Além de representações da fauna e da flora locais, como um salmão do Atlântico, uma folha de carvalho, ou de um esquilo vermelho, a moeda de 2 libras terá ainda uma inscrição em latim, onde se poderá ler "In Servitio Omnium" ("ao serviço de todos"). As palavras em questão foram proferidas por Carlos durante o discurso de tomada de posse, no ano passado.

No total, a Royal Mint, como é conhecida a Casa da Moeda britânica, está a produzir oito moedas diferentes. As de 50 pence são esperadas já no final de novembro. As restantes deverão entrar em circulação em 2024.