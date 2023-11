Bruna Prado/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Adeptos do Fluminense e do Boca Juniors deram origem a cenas de pancadaria na praia de Copacabana, antes da final da Taça Libertadores. Evento realiza-se este sábado, no Maracanã, que pode vir a estar vedado aos fãs.