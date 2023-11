De Ilaria Federico

Em setembro, no momento em que a maioria dos alunos regressava à escola, cerca de 60.000 crianças iniciaram um novo ano de ensino em casa em França. Mas para alguns pais, o desejo de praticar o ensino em casa esbarrou em novas regulamentações. O nosso inquérito.

PUBLICIDADE

Antes da lei de 24 de agosto de 2021, os pais podiam praticar a educação familiar (IEF) enviando uma simples declaração à câmara municipal, independentemente dos motivos.

Mas, para este novo ano letivo, tiveram de apresentar um pedido de autorização à sua autoridade educativa local, que só é aprovado se cumprir uma das quatro razões previstas na lei: o estado de saúde da criança, a prática intensiva de actividades desportivas ou artísticas, a itinerância da família e a existência de uma situação específica da criança que motive o projeto educativo.

Segundo a ex-secretária de Estado Sónia Backes, este novo sistema levou a uma diminuição de 29% do número de crianças escolarizadas pelas suas famílias.

Associações e grupos denunciam um sistema que dificulta o ensino em casa.

"Trata-se, na verdade, de uma proibição disfarçada do ensino doméstico", afirma Jalil Arfaoui, porta-voz da NonSco'llectif. "Aderimos aos valores da República, mas estamos a ser apontados como potenciais separatistas", comentou.

As alterações à lei foram motivadas pela preocupação com possíveis abusos ligados a ideologias separatistas.

No seu discurso sobre o separatismo, a 2 de outubro de 2020, Emmanuel Macron manifestou o seu desejo de proibir o ensino doméstico: "Todos os dias, os reitores descobrem crianças completamente fora do sistema. Perante estes abusos, que excluem milhares de crianças de uma educação cívica (...) tomei uma decisão: a partir do início do ano letivo de 2021, o ensino no domicílio será estritamente limitado às exigências sanitárias".

No entanto, a relação entre o ensino doméstico e os excessos separatistas continua a ser difícil de estabelecer. De acordo com um inquérito realizado pela DGSCO para o ano letivo de 2016-2017, apenas 1,5% das 30 139 crianças educadas em casa tinham feito esta escolha por razões religiosas, e nenhum outro fenómeno separatista aparece entre as motivações. No inquérito dos anos lectivos sucessivos, o tema religioso nem sequer é mencionado.

Recusas que enfurecem os pais

No centro da controvérsia está uma mudança importante: as razões aceites para a prática do IEF restringiram-se ao estado de saúde da criança, à prática intensiva de actividades desportivas ou artísticas, à itinerância da família e à existência de uma situação específica da criança que motiva o projeto educativo.

É sobretudo este último ponto que está a alimentar o descontentamento dos pais. Centenas de famílias manifestaram-se em várias cidades no dia 15 de setembro, Dia Internacional da Liberdade de Educação. Os participantes denunciaram o que consideram ser recusas arbitrárias dos seus pedidos por parte das autoridades educativas.

Para Laurence Le Guilly, da associação Libres enfants du Tarn, mãe de três crianças que sempre foram educadas pelas suas famílias, foi um grito de frustração: "Não há definição do ponto 4: não compreendemos o que indica esta 'situação específica da criança', apercebemo-nos de que é arbitrário, não há uma interpretação harmonizada entre as academias".

Rassemblement devant le rectorat de Lyon, le 15 septembre 2023, contre la loi sur l'instruction en famille. ©Ilaria Federico

Valérie Piau, advogada especializada em direito da educação, confirma o que os pais receiam: "Há um elemento arbitrário na medida em que não existe uma definição legal da existência de uma 'situação específica da criança'. Assim, a avaliação será feita caso a caso por cada diretor académico dos serviços nacionais de educação, e nem todos terão necessariamente a mesma interpretação".

"A questão do interesse superior de cada criança é central, e cada caso é considerado e investigado individualmente", declarou-nos a autoridade educativa de Montpellier. "Com base em todos os documentos que nos são fornecidos pelos pais, estudamos escrupulosamente, com o conselho de especialistas, a questão da situação específica da criança que justificaria o IEF e a adaptação do projeto apresentado à situação em causa", reagiu o reitor de Orléans-Tours, Gilles Halbout.

"Estamos igualmente atentos ao facto de os pais possuírem ou não as habilitações exigidas por lei", prosseguiu. De facto, só os pais que possuem o baccalauréat estão autorizados a ensinar os seus filhos.

De todas as academias, apenas Rennes, Orléans-Tours, Hautes-Alpes e Bordéus nos forneceram dados sobre as recusas relativas ao ano letivo em curso. A autoridade educativa de Rennes recusou 22% das candidaturas. Orléans-Tours recusou cerca de 10% das candidaturas, um terço das quais motivadas pelo ponto quatro. Na autoridade educativa de Hautes-Alpes, 27% dos pedidos foram recusados. Na autoridade educativa de Bordéus, 8,1% das candidaturas foram recusadas, um quarto das quais por causa do motivo 4.

De acordo com os dados recolhidos pelo coletivo NonSco'llectif através das Démarches simplifiées, as percentagens de recusas variam entre 3,5% e 33% consoante a academia.

Contradições na aplicação da lei

Existem disparidades no tratamento dos pedidos. Virginie Duclaux, de 44 anos e mãe de quatro filhos, apresentou um pedido argumentando que precisava de adaptar a educação da sua filha de três anos e meio de acordo com os princípios do método Montessori e em harmonia com a natureza. O seu pedido foi rejeitado pela autoridade educativa de Grenoble. No entanto, Kevin Girault, que tinha apresentado razões semelhantes para a sua filha, nomeadamente a necessidade de aprender ao ar livre, viu o seu pedido aceite pela autoridade educativa da Guiana Francesa.

"O Ministério da Educação recusa sistematicamente as autorizações, quaisquer que sejam os motivos. Isto desvirtua o espírito da lei e os tribunais administrativos estão do lado da autoridade educativa", protesta Virginie Duclaux, cujo recurso administrativo foi igualmente rejeitado. "Não existe qualquer base científica ou rigor nas decisões de aceitação ou recusa; tudo depende das preferências subjectivas de quem examina os pedidos", comenta Kevin Girault.

PUBLICIDADE

No ano passado, Emmanuelle (o nome foi alterado por razões de confidencialidade, uma vez que recorreu ao Conseil d'État para contestar o indeferimento do seu pedido), apresentou um pedido à autoridade educativa de Toulouse para que a sua filha fosse educada num ambiente familiar. O seu pedido foi recusado e a criança foi obrigada a frequentar a escola. Durante o ano letivo, a criança desenvolveu uma fobia escolar.

Apesar de um atestado do seu médico de família e do parecer de um pedopsiquiatra que recomendava que a sua filha ficasse em casa, o seu pedido foi novamente recusado este ano. O médico escolar sugeriu um acordo na escola em vez do ensino em casa. "Náuseas, vómitos, ataques de ansiedade, insónias - assim que chega à escola, fica pálida, retrai-se e recusa-se a falar", descreve Emmanuelle. "Não percebo como é que a opinião de um especialista pode ser ignorada em favor da de um médico da escola", lamenta. Não é a única a ser recusada apesar de ter provas de problemas de saúde. Em muitos casos, o atestado do médico ou do pedopsiquiatra não é suficiente: a autoridade educativa exige que o médico escolar avalie a situação. Sobre este ponto, Valérie Piau considera que "como não há nada de específico na lei, se acharem que não têm informações médicas suficientes, podem pedir que a criança seja examinada pelo médico da escola".

Do debate escolar ao extremismo

A decisão de optar pelo ensino em casa pode ter por base a mobilidade familiar, as necessidades médicas e o desejo de uma aprendizagem não convencional.

No entanto, para muitos pais, esta escolha também decorre de uma visão crítica do sistema educativo nacional.

"Na escola da nossa aldeia, havia demasiada rotatividade de professores e muitas faltas, e havia também uma professora que não era muito simpática. Por isso, decidimos retirar o nosso filho", explica Morgane Roubaud, 37 anos.

PUBLICIDADE

"Vejo o fracasso total das escolas públicas actuais", comenta Boise Antelme, 53 anos. "Há falta de recursos. Os professores fazem o que podem, mas não há orçamento. As escolas francesas são pré-históricas", explica a professora de FLE, cujo filho de 11 anos está a entrar no sexto ano do IEF.

Gaïa Ludington, 35 anos, explica a sua oposição à escolaridade obrigatória desde os três anos de idade. "A minha filha mais velha começou a estudar este ano, com sete anos e meio. Os meus outros filhos também vão começar com a mesma idade. Aos três anos, obrigá-los a levantarem-se de manhã cedo para passarem o dia com 30 crianças não é essencial.

Há também quem se tenha afastado do sistema escolar tradicional devido a restrições de saúde. "As restrições sanitárias na escola eram uma forma de abuso", observa Sandra M. "Penso que usar a máscara não é saudável para o sistema respiratório das crianças, para o seu desenvolvimento emocional e psicológico", razões que levaram a naturopata a retirar os seus filhos de 7 e 9 anos da escola em 2021.

No entanto, o ensino em casa pode tornar-se sinónimo de perigo para algumas crianças. "Podemos deparar-nos com casos de separatismo, de desconfiança e de angústia social", comenta Gilles Halbout, reitor da autoridade educativa de Orléans-Tours.

De acordo com oinquérito realizado pela DGSCO para o ano letivo de 2016-2017, foram transmitidas informações preocupantes a 59 das 30.139 crianças. Em 2018-2019, foram 39 crianças em 35.965.

PUBLICIDADE

Os filhos de C. B., que sempre foram educados em casa, foram confiados à proteção de menores no dia 2 de outubro. A família recusou pedir autorização ao IEF pelo segundo ano consecutivo. Na sequência de uma denúncia da autoridade educativa de Toulouse ao Ministério Público de menores por suspeita de aberrações sectárias, os pais das três crianças recusaram-se igualmente a submeter-se a uma avaliação pelo CRIP (Cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation) e a comparecer a duas consultas com o juiz de menores.

"O perfil psicológico dos pais parece ser muito preocupante", refere o relatório do juiz de menores do Tribunal de Toulouse. Durante várias entrevistas com a família, a Euronews pôde confirmar "os comentários incoerentes, desconfiados e até hostis em relação às instituições e à lei" citados na sentença.

Os pais desafiam o Estado

Embora a nova lei pretenda combater o afastamento das famílias dos valores republicanos e do modelo escolar tradicional, segundo Jalil Arfaoui, do Nonscollectif, parece ter tido o efeito contrário. "Muitas famílias abandonaram a França e outros pais tornaram-se fantasmas, fazendo o IEF de forma invisível. A lei está, na verdade, a criar comportamentos separatistas, porque as famílias que declararam o IEF antes da lei estão agora perdidas de vista. São famílias que se sentem perseguidas e que têm dificuldade em confiar no Estado", explica.

"Se, de cada vez que aprovamos uma lei, nos dizem que ela vai levar as pessoas a radicalizarem-se ainda mais, isso significa que somos uma sociedade sem lei, e uma sociedade sem lei é uma sociedade onde é a lei do mais forte", reagiu Gilles Halbout, reitor da autoridade educativa de Orléans-Tours.

"Não vamos obrigar os nossos filhos a ir à escola", explicou Laurence Le Guilly. Se os meus filhos não concordarem no próximo ano, está fora de questão submetermo-nos a esta lei. Queremos tentar seguir a via legal, caso contrário, ou tentamos ficar ilegalmente em França, ou vamos para o exílio", explica.

PUBLICIDADE

É a mesma história para Nicolas Hodin, 39 anos, pai de duas crianças de 5 e 7 anos que estão no IEF há três anos. "Se formos recusados, temos várias opções. Ou nos mudamos e saímos de França, ou optamos pela desobediência civil, com todos os seus riscos. Mas eles estão a colocar-nos numa situação extrema, querem escolher pelos nossos filhos", explica.

A maioria dos pais que encontrámos já optou pela "desobediência civil", ou seja, recusa-se a cumprir a injunção de escolarização depois de o seu pedido ter sido rejeitado. Quarenta e duas famílias declararam formalmente a sua desobediência civil, constituindo a associação Enfance Libre.

Mas há também pais que decidem praticar o IEF de forma invisível, para fugir aos critérios da nova lei. "Por definição, as famílias fora do radar não se identificam. É difícil dar um número", explica a Enfance libre.

No entanto, a desobediência civil, explícita ou dissimulada, pode ser objeto de sanções penais. "Digo muito claramente às famílias para terem muito cuidado, porque podem ser denunciadas aos serviços sociais por informações preocupantes", explica Maître Piau. "É preferível seguir o quadro jurídico, recorrer ao defensor dos direitos, ao provedor académico, fazer um recurso hierárquico, um recurso informal, etc.".

A associação Liberté éducation apresentou uma queixa à ONU na 74ª sessão do Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, realizada em Genebra a 3 de outubro. O Comité avaliou a conformidade da França com o Pacto sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais. O apelo da Liberté et éducation foi claro: "Pedimos-lhe que transmita o sofrimento de tantas famílias e crianças que são vítimas de uma lei inicialmente destinada aos separatistas islâmicos".

PUBLICIDADE

A ONU não tardou a responder. No seu relatório intitulado "Observações Finais sobre o Quinto Relatório Periódico da França", publicado em 16 de outubro de 2023, o Comité instou a França a garantir que "o interesse superior das crianças é devidamente tido em conta quando são tomadas decisões sobre a autorização da educação familiar".

Regulamentação na Europa

"O ensino em casa é praticado em toda a Europa", disse à Euronews Sílvia Cópio, conselheira do Movimento para a Liberdade de Educação em Portugal e representante da Global Home Education Exchange.

O último relatório da Eurydice, a rede europeia sobre sistemas educativos, datado de 2018, oferece uma visão geral das práticas de educação em casa na Europa.

Home education policies in Europe Eurydice (European Education and Culture Executive Agency)

"Em alguns países, a instrução parental é completamente proibida, como na Alemanha", explica Silvia Copio. " Noutros países, a situação é mais simples, como no Reino Unido, onde existe a melhor regulamentação de todas, simplesmente porque não existe qualquer regulamentação", continua. "Mesmo em Itália, Portugal, Irlanda e Bélgica, existem boas leis sobre o assunto.

De acordo com o relatório Eurydice, o ensino em casa é permitido na maioria dos países europeus, geralmente sujeito a regras específicas. No entanto, algumas nações só permitem esta opção em circunstâncias excepcionais, principalmente por razões de saúde.

PUBLICIDADE

Nestes casos, é frequentemente necessário um pedido de autorização, acompanhado de um atestado médico que justifique a decisão.

A Alemanha, por exemplo, só permite o ensino em casa para as crianças que não podem ir à escola por motivo de doença. Em Espanha, esta possibilidade está reservada aos alunos que, por razões médicas, não podem frequentar a escola durante um período prolongado. A Croácia também propõe o ensino no domicílio para os alunos com problemas motores graves ou doenças crónicas. Além disso, em Chipre, só podem beneficiar desta possibilidade os alunos do ensino especial que tenham obtido autorização do Ministério.

Nos Países Baixos, circunstâncias excepcionais podem isentar certas crianças da obrigação de frequentar a escola, nomeadamente quando os pais se opõem à filosofia das escolas da região. A Suécia, por outro lado, permite o ensino doméstico em situações limitadas, sendo particularmente restritiva para garantir que a criança regresse à escola o mais rapidamente possível.

Quase todos os países que restringem o ensino doméstico a situações excepcionais exigem que os professores sejam qualificados, com exceção dos Países Baixos e da Suécia, onde não existe qualquer regulamentação específica.

Nos restantes 14 países onde o ensino doméstico é permitido por qualquer motivo, não existem requisitos específicos para as qualificações dos professores, deixando aos pais total liberdade para escolherem a pessoa responsável pela educação dos seus filhos.

PUBLICIDADE

Por último, no Reino Unido, os pais não são obrigados a registar-se ou a pedir autorização para o ensino em casa e não são obrigados a seguir o currículo nacional. O único requisito para os pais é que os seus filhos "recebam uma educação eficaz a tempo inteiro, adequada à sua idade, capacidade e aptidão".