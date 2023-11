Kiev intensifica ataques a posições de apoio russas na Crimeia

Instituto para o Estudo da Guerra diz que ataque ucraniano provocou danos ainda não quantificados em estaleiro onde é feita a manutenção da Frota russa do Mar Negro.

As forças ucranianas terão intensificado os ataques nas áreas de retaguarda russas no sul da Ucrânia e na ocupada Crimeia no fim de semana.

Fontes russas também afirmaram que as forças ucranianas atacaram Berdyansk, na região de Zaporíjia, e Skadovsk, na região de Kherson.

No sábado, as forças ucranianas realizaram um ataque bem-sucedido a um estaleiro russo em Kerch, no leste da Crimeia anexada, provavelmente danificando um navio da marinha.

O Instituto para o Estudo da Guerra (sigla em inglês ISW) diz: as imagens de satélite mostram que o ataque danificou uma corveta porta-mísseis Kalibr no estaleiro, embora a extensão dos danos ao navio não seja clara.

O estaleiro Zalyv, perto da ponte de Kerch, é o maior estaleiro da Europa Oriental e é, provavelmente, a principal instalação de manutenção da Frota do Mar Negro na Crimeia, depois de, a meados de setembro, um ataque bem-sucedido da Ucrânia ter danificado as instalações navais estatais russas em Sebastopol.

A ISW explica que as forças ucranianas conduziram vários ataques contra a infra-estrutura militar russa na Crimeia ocupada, principalmente contra ativos da Frota do Mar Negro, desde Junho de 2023 para degradar a capacidade dos militares russos de usar a Crimeia como área de preparação e apoio às operações russas no sul da Ucrânia.

