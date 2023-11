Rússia volta a atacar infraestruturas energéticas na Ucrânia

Esta sexta-feira, as tropas russas lançaram o maior ataque com drones em território ucraniano

A Rússia lançou na sexta-feira o maior ataque com drones contra a Ucrânia desde há semanas, no que poderá ser o início da segunda campanha de bombardeamentos no inverno contra as infraestruturas energéticas do país.

Com 38 drones enviados, a Rússia atingiu infraestruturas críticas no oeste e no sul da Ucrânia e destruiu casas particulares e edifícios comerciais em Kharkiv.

Em Lviv, na Ucrânia Ocidental, uma infraestrutura foi atingida cinco vezes durante os ataques de sexta-feira.

O governador regional de Odesa comunicou um ataque a uma infraestrutura na região sul.

Em Kharkiv, os drones atingiram infra-estruturas civis.

No inverno passado, a Rússia lançou mais de 1200 ataques com mísseis e drones contra as centrais eléctricas da Ucrânia, destruindo mais de 40% das infraestruturas eléctricas do país.

Agora, a Ucrânia está a preparar-se para um segundo inverno de ataques aéreos russos contra o sistema energético, uma vez que as temperaturas já estão a descer em todo o país para cerca de 6 °C à noite em Kiev, Kharkiv e Lviv.

O Ministério britânico da Defesa afirmou anteriormente que: durante os meses de setembro e outubro, a frota de bombardeiros pesados da Força Aérea Russa não efetuou ataques aéreos com mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia, uma vez que necessitava, quase de certeza, de reabastecer o seu cada vez menor stock de mísseis de cruzeiro.

A Rússia utilizará previsivelmente todas as munições recentemente produzidas para atacar as infraestruturas energéticas ucranianas durante o inverno.