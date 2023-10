Forças russas sob pressão acrescida em Kherson

Escassez de material de combate dificulta manutenção de posições

Repelir os ataques ucranianos através do rio Dnipro e manter o território na região ocupada de Kherson continua a ser um objetivo de alta prioridade para as forças russas na Ucrânia, afirma o Ministério da Defesa do Reino Unido na atualização diária de informações, acrescentando que as forças russas nesta área estão sob uma pressão crescente para defender as posições ocupadas. Como indicador, o Ministério da Defesa do Reino Unido refere a mudança de comando.

Segundo os meios de comunicação social russos apoiados pelo Estado, o vice-comandante das forças russas na Ucrânia, o coronel-general Mikhail Teplinsky, terá assumido pessoalmente o comando do Agrupamento de Forças Dnipro da Rússia. A força é responsável pelas áreas ocupadas da região de Kherson, incluindo a margem oriental do rio Dnipro.

Os combates intensificaram-se nas últimas semanas, quando as forças ucranianas contestaram o controlo russo da margem oriental do rio.

As forças ucranianas continuam a manter posições na margem oriental da região de Kherson.

Fontes russas afirmam que as forças ucranianas controlam o centro de Krynky - 30 km a leste da cidade de Kherson - e poderão ter alargado ligeiramente a sua zona de controlo a oeste de Krynky.

Imagens geolocalizadas confirmam que as forças russas mantêm posições em zonas florestais a leste de Krynky.

Várias fontes russas, incluindo um canal afiliado ao Grupo Wagner, queixaram-se da falta de capacidades de contra-bateria, de guerra eletrónica e de comando e controlo das forças russas na direção de Kherson, em especial perto de Krynky.