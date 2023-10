Ucrânia: Rússia volta ao ataque na região de Bakhmut

De Euronews

Rússia intensifica os ataques em Bakhmut, no contexto das suas tentativas de cercar a cidade de Adviivka, a sudoeste da cidade que os ucranianos retomaram após meses de combates.

PUBLICIDADE

A Rússia passou da defesa ao ataque na frente de Bakhmut. É o que fontes do exército ucraniano estão a transmitir a alguns meios de comunicação e é o que parecem mostrar imagens divulgadas pelo exército russo, nas quais se podem ver vários veículos pesados a disparar contra posições ucranianas.

Bakhmut caiu nas mãos dos russos em maio passado, após meses de combates sangrentos nos quais os mercenários do grupo Wagner desempenharam um papel fundamental.

Dizia-se que o seu valor estratégico do Wagner era relativo, mas tanto os russos como os ucranianos atribuíam-lhe grande importância. Mais tarde, a cidade, ou o que restou dela, foi recapturada durante a subsequente contraofensiva ucraniana.

Esta mudança de estratégia por parte das tropas russas surge no contexto das suas tentativas de cercar a cidade de Adviivka, a sudoeste de Bakhmut.

As tentativas, até agora, não tiveram sucesso e custaram ao exército russo um elevado número de vidas.

Segundo Kiev, as baixas inimigas ultrapassam agora as 300 mil desde o início do conflito, um número impossível de verificar.