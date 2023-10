A jornalista Sasha Vakulina apresenta-nos as últimas notícias da invasão russa na Ucrânia

As pesadas perdas da Rússia de equipamento militar em torno de Avdiivka podem vir a minar as capacidades ofensivas, a longo prazo, das forças afetas ao Kremlin na invasão da Ucrânia lan4ada a 24 de fevereiro de 2022.

O porta-voz do Grupo de Forças Ucranianas de Tavriisk do Sul declarou que as forças russas sofreram, desde 10 de outubro, 5 mil pessoas mortas ou feridas e a perda de 400 veículos blindados perto de Avdiivka e Marinka, a sudoeste da cidade de Donetsk.

É uma informação que os dirigentes russos não confirmam nem comentam.

O Instituto para o Estudo da Guerra, de acordo com imagens de satélite, diz que os militares russos perderam pelo menos 109 veículos militares, principalmente veículos blindados de combate e tanques, perto de Avdiivika entre os dias 10 e 20 de outubro.

É provável que o comando russo venha a ter dificuldades em compensar essas perdas, em especial os veículos blindados, que já restringiram fortemente a capacidade da Rússia para conduzir, no primeiro ano de invasão, uma guerra de manobras mecanizadas eficaz, em especial no período inverno-primavera de 2023.

As recentes perdas em torno de Avdiivka poderão provocar uma escassez ainda mais acentuada de equipamento militar e a retrocessos em quaisquer progressos que os militares russos tenham feito entretanto.