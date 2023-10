Negociações de paz entre a Ucrânia e Rússia, sem a Rússia

De euronews

Negociações de paz entre a Ucrânia e Rússia decorrem em Malta, mas sem a Rússia.

Aliás, nem Vladimir Putin nem qualquer membro do governo de Moscovo foi convidado. A China, sempre vista como potencial medidora do conflito, recebeu o convite, mas recusou-se a participar. A chamada "Fórmula de Paz" ucraniana sugerida por Volodymyr Zelenskyy é o tema em discussão em Malta.

O plano foi apresentado na cimeira do G20 em agosto de 2022, inclui temas como segurança nuclear, segurança energética, segurança alimentar, questões humanitárias (libertação de prisioneiros e regresso de deportados), restauração da integridade territorial da Ucrânia e ordem internacional.

E no que diz respeito à segurança nuclear, Moscovo acusou a Ucrânia de ter realizado um ataque com drones contra uma central nuclear na cidade de Kursk. De acordo com os meios de comunicação social russos, a defesa aérea conseguiu abater os dronos. Kiev ainda não comentou oficialmente este ataque.

Já a Agência Internacional de Energia Atómica afirmou ter recebido informações e ter verificado o nível de radiação nas estações, que se encontra dentro dos limites normais (seguros).

No sábado, as forças russas continuaram a bombardear a região de Kherson; na cidade e nas aldeias vizinhas, sete pessoas ficaram feridas.

No final do dia de sábado, também foram ouvidas pelo menos três explosões na região anexada da Crimea. Os meios de comunicação ucranianos informaram que a defesa aérea russa abriu fogo, mas "drones não identificados continuaram a voar no céu".