Falta apenas concluir a torre de Jesus Cristo, que deverá ser inaugurada em 2026.

Um espetáculo de luzes marcou a inauguração das mais recentes torres da basílica da Sagrada Família, em Barcelona, este domingo, a uma década da sua conclusão.

As duas últimas das quatro Torres dos Evangelistas, com 135 metros de altura e dedicadas a Mateus e João, foram concluídas em setembro com a adição de figuras que representam um busto humano e uma águia. As outras duas, dedicadas a Lucas e Marcos, foram concluídas no ano passado.

A última torre, desenhada pelo famoso arquiteto catalão Antoni Gaudí, estará concluída em 2026. A icónica basílica, que atrai visitantes de todo o mundo, está a aproximar-se da conclusão, 141 anos após o início da construção.

Para assinalar a ocasião, o Arcebispo de Barcelona, Juan José Omella, abençoou as estruturas na parte central da basílica no domingo à tarde, após o que foram iluminadas pela primeira vez.

Após a conclusão, em 2021, da torre de Maria, que, com 138 metros de altura, será a segunda mais alta da basílica, falta apenas concluir a torre de Jesus Cristo para o relevo principal.