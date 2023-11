Maior Hospital de Gaza evacuado após ofensiva de Israel

De Euronews

Hospital al-Shifa foi tomado pelas forças israelitas no início da semana. Jornalistas no terreno registaram várias pessoas a sair a pé das instalações.

No hospital Al Shifa, o maior de Gaza, a ordem é de evacuação, denuncia o diretor da unidade, Mohammed Abu Salmiya, que denuncia a retirada de doentes e pessoal médico após o hospital ter sido tomado pelas forças israelitas no início da semana.

Israel nega no entanto ter ordenado a evacuação e sublinha terem sido as autoridades sanitárias palestinianas e pedir um corredor humanitário para retirar os civis do local.

Israel diz ter abatido dezenas de alvos do Hamas

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), os membros do Hamas que dispararam foguetes contra o centro do país na sexta-feira à noite foram mortos este sábado, na sequência de um ataque de um drone.

Ao longo do último dia, acrescentam as IDF, dezenas de alvos do Hamas em Gaza foram abatidos, entre eles fábricas de munições e postos de comando.

No sul do território, em Khan Yunis, o ataque a um edifício residencial na cidade de Hamad fez mais de 30 mortos.

Assistência humanitária em marcha

Na manhã de sábado entraram em Gaza, através do Egito, três camiões de combustível, depois de na sexta-feira, segundo relata o canal de televisão público egípcio, al-Qahera, um camião ter atravessado a passagem de Rafah com um abastecimento de 26 mil litros.

Aos Emirados Árabes Unidos chegou o primeiro grupo das mil crianças esperadas no país para receberem cuidados médicos.