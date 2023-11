Mais de 20 mortos na República Dominicana devido às chuvas torrenciais

Na República Dominicana morreram mais de 20 pesssoas. As chuvas torrenciais causaram inundações e deslizamentos de terra mortais.

Imagens divulgadas pela Defesa Civil dominicana mostravam as operações de salvamento após as fortes chuvas que inundaram a República Dominicana no fim de semana, com as autoridades a alertarem para o facto de este fenómeno estar ligado ao agravamento das alterações climáticas.

Em 48 horas, chuvas torrenciais causaram inundações, danificaram infraestruturas e derrubaram casas, naquilo a que o Presidente Luis Abinader chamou de "maior evento pluviométrico de sempre", na história do país.

Pelo menos 21 pessoas, incluindo três crianças, morreram. Num incidente particularmente mortífero, um muro desabou sobre vários veículos, que circulavam numa grande avenida da capital, Santo Domingo, matando nove pessoas.