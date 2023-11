Efeitos das operações ucranianas em Kherson

De Sasha Vakulina

Para o ministério da Defesa do Reino Unido, apesar dos combates terem menor escala do que algumas das principais batalhas da guerra, "serão considerados muito infelizes pelos líderes russos".

As autoridades de Moscovo estão a a tentar dominar as reações em torno das operações ucranianas na margem oriental da região de Kherson.

O ministro da Defesa russo afirmou que as forças do Kremlin impediram todas as tentativas ucranianas de conduzir com êxito "operações anfíbias na direção de Kherson".

Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a declaração de Shoigu é uma tentativa de minimizar as preocupações de alguns bloggers de guerra russos sobre a incapacidade de Moscovo repelir decisivamente os ataques ucranianos na margem oriental do rio Dnipro. Para o Instituto, é pouco provável que acalme as queixas sempre crescentes no espaço de informação russo.

Por seu lado, o ministério da Defesa do Reino Unido afirma que apesar dos combates em torno de Krynky serem de menor escala do que algumas das principais batalhas da guerra, serão considerados muito infelizes pelos líderes russos