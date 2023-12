Ataque numa escola da Rússia

De Euronews

Adolescente chegou à escola com uma caçadeira e disparou contra os colegas. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas.

Uma rapariga de 14 anos matou um colega antes de se suicidar numa escola em Bryansk, uma cidade no sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia.

Segundo as informações avançadas pelas agências de notícias, a rapariga chegou à escola com uma caçadeira e disparou contra os colegas. Cinco pessoas ficaram feridas, uma está em estado grave.

A policia está a apurar os motivos e as circunstâncias do ataque e quer perceber com pai da adolescente, como é que a filha teve acesso à arma.