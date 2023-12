Yekaterina Duntsova sonha em retirar Vladimir Putin do Kremlin

De euronews

Jornalista de 40 anos já anunciou a candidatura nas Presidenciais de 2024

Vladimir Putin anunciou na sexta-feira passada a candidatura nas próximas presidenciais russas. Um anúncio que não surpreendeu ninguém, ou não tivesse Putin mudado a Constituição para poder permanecer no poder.

Entre as várias candidaturas anunciadas está Yekaterina Duntsova, uma jornalista de 40 anos de idade que ousou desafiar o chefe de Estado russo e que diz estar bem consciente dos riscos que corre:

"Desde ser rotulada como agente estrangeira até ser presa, claro, imagino quais serão as consequências para mim."

Por trás da candidatura de Duntsova está o sonho de uma Rússia melhor:

"Será uma Rússia com um rosto humano, que não é fechada, que é pacífica, amigável e pronta a cooperar com todos com base no princípio do respeito. E, acima de tudo, este respeito deve ser alargado ao nosso país. É importante reconciliar as pessoas que vivem aqui."

A candidata admite que obrigar à realização de uma segunda volta já seria uma vitória. O Kremlin assegura que Putin, no poder desde 1999, tem uma taxa de aprovação superior a 80%, já Duntsova é uma novata no mundo da política.

Alguns analistas dizem que é pouco provável que consiga formalizar a sua candidatura, mas que pode no entanto tornar-se no rosto da oposição a Vladimir Putin.