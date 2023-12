Cardeal do Vaticano condenado a cinco anos de prisão por peculato

De Euronews

Angelo Becciu foi destituído há três anos, pelo Papa Francisco, do cargo de prefeito para a Causa dos Santos.

O cardeal Angelo Becciu foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão no final do processo sobre a gestão dos fundos da Secretaria de Estado do Vaticano e a venda do Palácio de Londres. Becciu, antigo substituto para os Assuntos Gerais e ex-prefeito para a Causa dos Santos - cargo do qual foi destituído há três anos pelo Papa Francisco, juntamente com as prerrogativas do cardinalato - foi acusado de peculato, abuso de poder e suborno de testemunhas. Contra ele, o promotor de justiça Alessandro Diddi pediu uma pena de sete anos e três meses de prisão.