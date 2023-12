De Euronews

Associação de Kropyvnytskyi, na Ucrânia, leva presentes de Natal aos soldados para levantar os ânimos em tempo de guerra.

Numa guerra sem fim à vista, foi possível trazer a alegria do Natal para a linha da frente ucraniana.

A associação "KropHub" em Kropyvnytskyi recolheu presentes para os soldados. Bens essenciais, equipamentos táticos e outros mimos e donativos para levantar os ânimos.

"Vamos levar presentes das crianças de Kropyvnytskyi. Queremos congratular os nossos rapazes. Queremos dar-lhes um pouco mais de ânimo. Deixámos de contar as viagens porque, para nós, cada viagem é, digamos, feita com o coração. E em cada viagem damos um pedaço da nossa alma e do nosso calor àqueles que nos protegem na linha da frente", diz Inna Kolpak, cofundadora da KropHub.

Aqui o Pai Natal é Oleh Yeniev, o motorista que faz entregas aos soldados ucranianos desde 2014. Este ano, leva sorrisos para o leste do país, que espera que durem até à próxima entrega.