Neve, gelo e chuvas fortes paralisam parte da Europa

De Euronews

Partes da Dinamarca, Reino Unido, Alemanha e França estão paradas devido ao mau tempo e às temperaturas extremas.

PUBLICIDADE

A neve e as fortes chuvadas continuam a causar problemas de trânsito em todo o norte da Europa, enquanto uma série de dias de gelo está a atingir a Dinamarca, causando problemas nas estradas. O sal que está a ser deitado em permanência, para derreter o gelo, não está a ser suficiente.

A polícia da península da Jutlândia pediu às pessoas que evitassem conduzir desnecessariamente.

Em Inglaterra, os residentes de muitas das cidades ribeirinhas que foram inundadas pelas chuvas enfrentaram interrupções nos serviços de comboio. Em Gloucester, muitos foram forçados a evacuar as suas propriedades.

Na Alemanha, os trabalhadores humanitários franceses ofereceram ajuda nas zonas atingidas pelas inundações após dias de chuvas intensas. A subida das águas das cheias colocou os diques em risco de colapso.

Com a previsão de uma descida acentuada das temperaturas em França, os habitantes do departamento de Pas-de-Calais, que foram afetados pelas recentes inundações, receiam que as geadas possam causar danos nas suas propriedades.