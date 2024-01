Nova erupção vulcânica na Islândia

De Euronews com AP

Erupção do vulcão Fagradalsfjall dá-se pouco depois do início da evacuação da cidade de Grindavík.

O vulcão Fagradalsfjall, na Islândia, voltou a entrar em erupção este domingo de manhã, pouco depois de os habitantes da cidade de Grindavík terem começado a cumprir uma nova ordem de evacuação.

Esta nova erupção vem confirmar os receios do governo, que com base na avaliação dos cientistas, decidiu que a zona continuava instável e que novas fissuras profundas no solo podiam abrir-se a qualquer momento sem aviso prévio. A cidade deve estar completamente evacuada até à noite de segunda-feira e deve permanecer interdita durante pelo menos três semanas.

"A decisão baseia-se numa avaliação de risco do comissário da polícia estatal, que tem em conta o facto de, nos últimos dias, se ter tornado claro que sabemos menos sobre as fissuras sob Grindavík do que pensávamos", diz Guðrún Hafsteinsdóttir, Ministra da Justiça da Islândia.

Na quarta-feira, um especialista em construção civil, que estava a trabalhar no preenchimento de uma das fissuras profundas, caiu nela. Foi imediatamente iniciada uma operação de salvamento, mas não foram encontrados sinais do homem desaparecido. Na sexta-feira, as autoridades foram obrigadas a suspender a operação, uma vez que o acesso às aberturas das fendas foi considerado demasiado perigoso para as equipas de salvamento.