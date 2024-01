Líderes judeus receiam normalização dos crimes de ódio

De Euronews

Segundo dados do Comissário do Governo Federal para a Vida Judaica, registaram-se mais de 2 mil e duzentos incidentes antissemitas na Alemanha até ao final de janeiro.

Os crimes de ódio contra os judeus aumentaram na Alemanha e em França desde os ataques do Hamas de 7 de outubro.

Segundo um estudo divulgado pelo Comissário do Governo Federal para a Vida Judaica, registaram-se mais de 2 mil e duzentos incidentes antissemitas na Alemanha até ao final de janeiro, um aumento de 320% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os líderes judeus receiam que os crimes de ódio se tenham normalizado.

“O número de crimes antissemitas registados desde 7 de outubro de 2023 foi exatamente 2249, até 22 de janeiro. Uma parte significativa destes crimes não foi cometida pouco depois de 7 de outubro, mas semanas e meses mais tarde. O nível vergonhosamente elevado de atos antijudaicos tornou-se normalizado, de tal forma que desapareceu da consciência pública”, declarou Felix Klein, Comissário do Governo Federal para a Vida Judaica na Alemanha.

Em França, registou-se um aumento semelhante, com os números do Ministério do Interior a revelarem a existência de 1676 atos antissemitas desde outubro, um número igual ao que foi registado no conjunto dos três anos anteriores. Quase 60% desses incidentes foram ataques físicos e palavras ou gestos ameaçadores, de acordo com o relatório do ministério.