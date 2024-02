Nos bastidores do Troféu Hassan II, o mais famoso torneio de golfe de Marrocos

Neste episódio de Spotlight, vamos aos bastidores do Royal Golf Dar Es Salam, em antecipação ao próximo Troféu Hassan II e à Lalla Meryem Cup, dois dos eventos de golfe mais prestigiados de Marrocos, que decorrem de 19 a 24 de fevereiro de 2024.

PUBLICIDADE

O torneio Hassan II distingue-se por manter os títulos masculinos e femininos em simultâneo, fazendo parte do PGA Champions Tour e do Ladies European Tour, respetivamente. Este episódio conta com a participação de quatro personalidades do golfe marroquino, incluindo a estrela do golfe Maha Haddioui, que fala sobre o progresso do golfe feminino em Marrocos e o que significa para ela o circuito de Dar Es Salam.

Juntam-se a Haddioui, o fotógrafo oficial Karim Tibari e o diretor da Escola de Arquitetura de Rabat, Imane Bennani, debatem a beleza fotogénica de Rabat, do ponto de vista cultural e histórico, do seu centro histórico e dos monumentos que o rodeiam.

O "greenkeeper" Khammar Rahhioui também partilha os seus conhecimentos sobre a manutenção dos três campos do Royal Golf Dar Es Salam, com informações sobre a riqueza da beleza natural e da vida selvagem da região, preparando o cenário para o torneio de golfe mais famoso de Marrocos.