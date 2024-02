Chuva intensa e inundações no Dubai

De Euronews

O Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos emitiu um aviso meteorológico para muitas cidades, válido até terça-feira.

As fortes chuvas causaram inundações e bloquearam ruas em algumas zonas do Dubai.

Vários carros ficaram presos nas estradas, uma vez que os sistemas de drenagem deixaram de funcionar.

A polícia utilizou os telemóveis para enviar alertas de segurança, e pediu aos residentes para ficarem afastados das praias e dos vales e para terem cuidado ao conduzir. Ao mesmo tempo, as autoridades incentivam as escolas e as empresas a recorrerem ao ensino e ao trabalho à distância.