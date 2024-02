De Euronews

O parque aquático Oceana tinha sido construído recentemente e ainda não estava aberto ao público. Segundo as agências internacionais, para já não há registo de feridos.

Um incêndio de grandes proporções, que aconteceu esta segunda-feira, destruiu várias atrações de um parque aquático em Gotemburgo, na Suécia. O parque tinha sido construído recentemente e deveria abrir ao público ainda este ano.

Algumas pessoas que se encontravam perto do parque, na altura do incêndio, divulgaram imagens que mostram uma grande e espessa nuvem de fumo a sair do parque aquático Oceana, que fazia parte do parque temático Liseberg.

Na altura, não se encontravam quaisquer trabalhadores ou visitantes dentro do parque, de acordo com as agências internacionais. Até ao momento, não há registo de feridos.