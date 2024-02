Thomas Tuchel deixa Bayern de Munique no final da temporada

Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Thomas Tuchel - Direitos de autor Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Técnico alemão tinha contrato com os bávaros até ao final da próxima época, mas sai um ano antes por mútuo acordo. Bayern somou três derrotas nos últimos três jogos. No campeonato alemão, está a oito pontos do líder Bayer Leverkusen.