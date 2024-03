Islândia: nova erupção vulcânica perto de Grindavik

De euronews

Um vulcão entrou em erupção novamente perto da cidade pesqueira de Grindavik, na Islândia, por volta da meia-noite. A lava flui de uma fissura com cerca de 3 km de comprimento. A erupção foi precedida por uma série de cerca de 80 pequenos terramotos.

PUBLICIDADE

O vulcão na Península de Reykjanes entrou em erupção pela quarta vez em três meses. Perto da cidade de Grindavik, o vulcão lançou torrentes de lava laranja no céu noturno.

De acordo com o Serviço Meteorológico da Islândia, abriu-se uma fissura na terra com cerca de três quilómetros de extensão entre as montanhas Stóra-Skógfell e Hagafell. A rutura foi precedida por uma série de cerca de 80 terramotos menores. O geofísico Magnús Tumi Guðmundsson disse à emissora islandesa RÚV que a última erupção foi a mais forte até agora.

Durante semanas, o serviço meteorológico alertou que o magma – rocha semifundida – estava a acumular-se no subsolo, tornando provável uma erupção. Segundo a emissora islandesa RÚV, quando a erupção começou, várias centenas de pessoas tiveram que deixar o spa termal "Blue Lagoon", uma das atrações turísticas mais populares da Islândia. Contudo, o tráfego no aeroporto próximo de Keflavik não registou impedimentos.

Estado de emergência declarado no sul da Islândia

O local da erupção fica a poucos quilómetros a nordeste de Grindavik, uma cidade costeira com 3.800 habitantes, a cerca de 50 quilómetros a sudoeste da capital da Islândia, Reykjavik. Grindavik foi evacuada em novembro, quando o sistema vulcânico Svartsengi acordou após quase 800 anos com uma série de terramotos que abriram grandes fissuras no solo a norte da cidade.

Alguns moradores que retornaram para as suas casas tiveram que deixar a área novamente no sábado.

O vulcão entrou em erupção em 18 de dezembro, enviando lava para longe de Grindavik. Uma segunda erupção que começou a 14 de janeiro enviou lava em direção à cidade. As muralhas defensivas que foram reforçadas após a erupção inicial interromperam parte do fluxo, mas vários edifícios foram engolidos pela lava.

Ambos os surtos de lava duraram apenas alguns dias. Outra erupção começou em 8 de fevereiro e acabou em poucas horas, mas não antes de um fluxo de lava engolir um oleoduto e cortar o fornecimento de calor e água quente a milhares de pessoas.

A Islândia assenta sobre uma ilha vulcânica no Atlântico Norte e sofre regularmente erupções e tem uma vasta experiência em lidar com elas. A mais recente e devastadora foi a erupção do vulcão Eyjafjallajökull em 2010, que expulsou enormes nuvens de cinzas para a atmosfera e levou ao encerramento do espaço aéreo na Europa.

Não houve mortes confirmadas em nenhuma das erupções recentes, mas um trabalhador está desaparecido depois de cair numa fissura aberta pelo vulcão.