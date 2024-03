Navio que provocou a queda da maior ponte de Baltimore emitiu um sinal de emergência antes do embate

De Euronews

O pedido de socorro foi feito antes de o navio embater na maior ponte de Baltimore, nos Estados Unidos, assim que a tribulação percebeu que estava a ocorrer uma falha de energia.

O navio de carga que embateu na maior ponte de Baltimore, nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira, emitiu um sinal de emergência pouco antes da colisão, segundo o governador de Maryland, Wes Moore, citado pelas agências internacionais.

Moore informou que o pedido de socorro foi feito assim que a tripulação do navio percebeu que este estava a ficar sem energia, o que permitiu às autoridades limitar o tráfego de veículos na ponte. No entanto, alguns carros e camiões ainda se encontravam a circular na infraestrutura, no momento da colisão, o que fez com que caíssem ao rio, de acordo com as agências internacionais.

Duas pessoas foram já resgatadas da água, uma delas com ferimentos graves, segundo revelou o chefe dos bombeiros de Baltimore. Pelo menos seis pessoas continuam desaparecidas, de acordo com as autoridades que estão a levar a cabo uma operação de salvamento com recurso a tecnologias de sonar e infravermelhos e drones.

A maior ponte de Baltimore, também conhecida por ponte Francis Scott Key inaugurada em 1977, estava "totalmente em conformidade com as normas" e não apresentava problemas estruturais, disse Moore.

O navio embateu na ponte por volta da 1h30 da manhã de terça-feira, tendo sido divulgadas várias imagens nas redes sociais que mostram o fumo sobre o rio Patapsco.