Catar: promover o desporto como um pilar da nação

O desporto é um elemento-chave da visão nacional do Catar para 2030. Além do Dia Nacional do Desporto, o país quer apoiar uma miríade de desportos, do boxe à esgrima.

Neste episódio, o Qatar 365 analisa como o Catar alimenta o espírito competitivo de cidadãos e residentes. O desporto é um pilar da visão nacional para 2030. Foi criado o "Dia Nacional do Desporto", um feriado dedicado ao mesmo para despertar o interesse dos cidadãos e residentes em relação ao exercício. Aadel Haleem visitou algumas das atividades oferecidas neste dia especial. Laila Humairah conversou com a primeira pugilista profissional do Catar. Afaf Alqorane falou sobre o que sente ao ser descrita como uma pioneira e sobre o poder do desporto na capacitação das mulheres. Afaf lutou para ser reconhecida naquele mundo e faz agora parte da seleção catariana de boxe. Também abriu portas à próxima geração e um ginásio de boxe feminino no Catar. Com os Jogos Olímpicos a chegar, Laila experimentou a esgrima e descobriu que o desporto está a ganhar popularidade no Catar. Vários esgrimistas de topo, incluindo o campeão europeu e mundial Yannick Borel, dirigiram-se à cidade no início deste ano para o Grand Prix de Doa. O atleta deu-nos dicas para alcançar o ouro olímpico. Laila participou ainda num treino da Academia de Esgrima, onde crianças pequenas aprendem os segredos do ofício e, sobretudo, os valores desportivos associados à esgrima.