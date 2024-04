Von der Leyen: "A despesa europeia com a defesa tem de ser acelerada"

De Euronews com AP

Cooperação em matéria de defesa "deve ser a marca do futuro na Europa", afirmou Ursula von der Leyen no domingo.

Durante a conferência do partido conservador grego Nova Democracia, a Presidente da Comissão Europeia, candidata à reeleição em junho, afirmou que, no contexto atual, não se pode regressar à ingenuidade e defendeu a necessidade de uma defesa europeia comum.

"Precisamos de acelerar a despesa coletiva com a defesa europeia. Mas tal como a guerra não é uma coisa do passado na Europa, a cooperação em matéria de defesa deve ser a marca do futuro na Europa", declarou Ursula von der Leyen.

A presença dos líderes do Partido Popular Europeu (PPE) na conferência da Nova Democracia em Atenas foi tudo menos circunstancial. O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis está a ser elogiado como um dos líderes mais bem sucedidos do PPE e como um exemplo de como os populistas podem ser derrotados.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, disse que a Europa precisa de "Kyriakos e Ursula e não dos amigos de Putin", enquanto o presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, agradeceu à Grécia, pois sem o seu apoio o país não se teria tornado membro da União Europeia.