Os desportos com raquete são muito populares no Catar, a começar pelo ténis, que atrai para Doa jogadores de topo como a campeã tunisina Ons Jabeur. A popularidade do padel também está a crescer, com um número cada vez maior de infraestruturas dedicadas ao mesmo.

Neste episódio, a equipa Qatar 365 pisa o campo de dois dos desportos com raquete mais amados: ténis e padel.

Laila Humairah aventura-se no padel e procura a vantagem num dos desportos que mais cresce. O torneio Ooredoo Qatar de Doa é a primeira grande paragem na temporada de 2024 do Premier Padel e faz parte de um novo ecossistema profissional global unificado que conta com 25 torneios em 18 países. O Catar, que recebe o Campeonato Mundial em novembro, promete ainda mais emoção aos entusiastas do padel.

Ver jogadores profissionais é divertido, mas Doa é o local perfeito para quem quer experimentar o desporto. Com uma infraestrutura desportiva em constante desenvolvimento, os entusiastas podem optar por campos ao ar livre, como os da Cidade da Educação, ou cobertos, como o The Dome. Há até vários treinadores para quem quiser aprimorar as habilidades táticas.

Mas embora cresça rapidamente, o padel ainda tem muito caminho pela frente até rivalizar com o ténis. O Qatar TotalEnergies Open reafirmou a popularidade do desporto, trazendo de volta a Doa jogadores de topo como Ons Jabeur. Aadel Haleem falou com o prodígio tunisino de 29 anos, que refletiu sobre as suas conquistas incríveis, como ser a primeira mulher africana e árabe a chegar à final de um Grand Slam. Jabeur deixou uma mensagem inspiradora para todas as raparigas e jovens mulheres: acreditem sempre nos vossos sonhos, nada é impossível.