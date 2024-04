De Euronews

União Europeia ameaça suspender TikTok Lite devido ao risco de dependência nos jovens

A Comissão Europeia abriu uma investigação à nova aplicação TikTok Lite e ameaçou suspender, a partir desta quinta-feira, a funcionalidade da rede social chinesa que atribui recompensas aos utilizadores, devido ao risco de aumentar a dependência.

O TikTok, do grupo chinês ByteDance, lançou o seu polémico novo serviço em França e Espanha no final de março, que permite aos utilizadores ganhar pontos ao interagirem com os conteúdos ou com os criadores na plataforma.

A Comissão Europeia, que desempenha agora o papel de polícia digital na UE, acredita que o mecanismo apresenta "sérios riscos para a saúde mental dos utilizadores", ao forçar as pessoas a permanecerem ligadas durante várias horas.

Bruxelas acusa a plataforma de não ter comunicado, antes do seu lançamento, uma avaliação de risco, de acordo com as suas obrigações ao abrigo da nova legislação sobre serviços digitais.

O executivo europeu deu um prazo até quarta-feira para a plataforma apresentar os seus argumentos de defesa, se não avança com a suspensão desta nova funcionalidade.