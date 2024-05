Von der Leyen visita Roma durante campanha eleitoral para as europeias

De Euronews

Não foi ainda divulgado se a presidente da Comissão Europeia vai encontrar-se com a primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, durante a visita a Roma.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em Roma. O momento da visita é crucial, com a campanha eleitoral para as europeias em andamento.

No domingo à noite, von der Leyen apareceu no programa italiano "Che Tempo Che Fa". Durante a entrevista, abordou uma série de temas que vão desde a guerra na Ucrânia, ao Pacto Ecológico e às relações entre a Europa e a China.

Também falou da necessidade de defender a Ucrânia contra a agressão da Rússia, frisando que é necessário fazê-lo para preservar a paz na Europa. E quando questionada sobre a importância de construir uma defesa europeia, von der Leyen acrescentou que mais tem que ser feito nessa frente.

Já sobre as eleições europeias e as potenciais alianças que podem ser formadas, embora não tenha adiantado nomes, a presidente da Comissão Europeia disse estar pronta para trabalhar em conjunto com as forças políticas que compartilham valores comuns como ser pró-Europa, pró-Ucrânia e a defesa do Estado de Direito.

Von der Leyen está em Roma também para se encontrar com o vice-primeiro-ministro de Itália, Matteo Salvini, e com o líder do Forza Italia, Antonio Tajani. Ambos fazem parte da mesma família europeia de von der Leyen, o Partido Popular Europeu (PPE). A visita ocorre por ocasião do lançamento da campanha do Forza Italia em Roma.

De acordo com relatos da imprensa italiana, ainda não é certo se a presidente da Comissão Europeia vai encontrar-se com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.