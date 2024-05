Arménia: pelo menos 4 mortos em inundações

De Euronews

Na zona do norte da Arménia, mais de 269 pessoas foram obrigadas a sair de suas casas devido à intempérie que se abateu na região

Pelo menos quatro pessoas morreram e cidades inteiras ficaram isoladas, na sequência do desmoronamento de pontes e da inundação de auto-estradas causada pelas fortes chuvas que fizeram transbordar, nos últimos dias, vários rios.

Os habitantes começam, agora, a avaliar a destruição causada pelas mais fortes inundações das últimas décadas.

As inundações repentinas causaram perturbações no principal posto fronteiriço da Arménia com a Geórgia e suspenderam os serviços ferroviários entre as duas regiões.

De acordo com uma mensagem publicada na aplicação Telegram, a Rússia irá enviar tropas para ajudar a população.