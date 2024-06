Europa dividida entre calor extremo e chuvas torrenciais

De Euronews

Condições meteorológicas extremas estão a afetar a Europa. Turquia e Hungria afetadas por vaga de calor. Chuva e trovoada continuam a atingir a Alemanha.

A Turquia atravessa uma vaga de calor pouco habitual para esta época do ano, com os termómetros a atingirem mais de 40ºC.

As temperaturas elevadas não parecem dar tréguas à população das regiões sul e oeste do país, onde a intensidade do calor extremo se faz sentir desde os primeiros dias de junho.

Tanto a taxa de humidade como a temperatura sentida estão acima dos padrões sazonais. Aqueles que se sentiram sufocados pelo calor procuraram refúgio junto ao mar.

A vaga de calor está a afetar outras partes da Europa, incluindo a Hungria.

As autoridades de Saúde da Hungria emitiram o mais alto nível de alerta de calor, um aviso de nível três, com efeito a partir da meia-noite de quarta-feira até à meia-noite de sábado em todo o país.

Os profissionais de saúde aconselharam a população a beber mais líquidos, especialmente água, durante este tempo quente.

O gabinete de meteorologia do país já alertou que podem ser atingidas temperaturas recorde esta quarta-feira.

Euro na Alemanha marcado pelas chuvas torrenciais

Os fenómenos extremos na meteorologia não se ficam apenas pelo calor. Na Alemanha, país anfitrião do campeonato europeu de futebol, as fortes chuvas e trovoadas também já fazem estragos. Em Leipzig, uma fanzone do Euro 2024 instalada na Augustusplatz teve que ser temporariamente encerrada devido ao mau tempo.

Se o tempo melhorar, os organizadores podem reabrir o espaço, admitiu um porta-voz.

As previsões meteorológicas sugerem que as zonas da Renânia-Palatinado e da Renânia do Norte-Vestefália até à Alemanha Central e Oriental, para onde foi emitido uma aviso de mau tempo, serão particularmente afetadas.