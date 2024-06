Europa de extremos: onda de calor na Turquia, incêndios em Chipre e inundações em Espanha

De Euronews

Na Turquia, temperaturas do ar estão 8 a 12 graus acima dos valores considerados normais para a época. Em Chipre, calor intenso tem provocado incêndios que já levaram à evacuação de três aldeias. Em Espanha, as chuvas fortes provocaram cheias em Múrcia. Partes do aeroporto de Palma ficaram alagadas.