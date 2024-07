Macedónia do Norte em alerta com cerca de 30 incêndios florestais ativos

De Euronews

A Macedónia do Norte está em estado de emergência. Na semana passada, em 24 horas foram registados 14 focos de incêndio.

Cerca de 30 incêndios florestais estão esta segunda-feira ativos na Macedónia do Norte, segundo as autoridades. As zonas mais afetadas pelos fogos situam-se perto da montanha de Serta e na região remota de Jasen.

Os soldados juntaram-se aos esforços de combate ao fogo perto da base militar de Krivolak, onde se realizam exercícios de treino da NATO.

A Macedónia do Norte declarou o estado de emergência há cerca de duas semanas e foram enviadas equipas de bombeiros da Sérvia, Croácia e Eslovénia para auxiliar no combate aos incêndios.

As autoridades macedónias têm pedido aos locais para que permaneçam em casa, sempre que possível, e evitem trabalhos pesados nas horas mais quentes do dia. Na quinta-feira, foi pedido às empresas que dispensassem do trabalho mulheres grávidas e pessoas com mais de 60 anos devido às altas temperaturas.

Nos últimos dias, o número de chamadas para o número de emergência aumentou devido a problemas de saúde relacionados com o calor.