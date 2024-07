Incêndios no Norte da Macedónia fazem pelo menos um morto

O centro de gestão de crises da Macedónia do Norte confirmou a morte de pelo menos um homem, na sequência dos incêndios florestais. Mais de 41 incêndios estão ativos no país.

PUBLICIDADE

Uma pessoa morreu na sequência dos incêndios na Macedónia do Norte, na segunda-feira. De acordo com as autoridades locais, as chamas destruíram milhares de hectares de floresta no país desde o início de julho.

O diretor do centro de gestão de crises da Macedónia do Norte, Stojance Angelov, confirmou a morte de um homem residente em Kokosinje, perto da cidade de Kumanovo, no norte do país, devido aos incêndios.

“A forma como os incêndios começaram, quase ao mesmo tempo, e a forma como se propagaram devido ao vento, tornaram-nos muito difíceis de extinguir”, acrescentou Angelov, citado pelos meios internacionais.

Mais de 41 incêndios foram declarados ativos no domingo à tarde, principalmente nas regiões orientais do país. As chamas atingiram 12 aldeias desertas e destruíram várias casas. Várias localidades também receberam ordem de evacuação.

A onda de calor proveniente de África está a fazer alastrar os incêndios que estão a devastar a Macedónia do Norte, onde se prevê que as temperaturas atinjam os 40 graus Celsius esta semana. Os bombeiros, a polícia, as forças armadas e os locais têm estado a combater os fogos, que deverão continuar, dadas as elevadas temperaturas.

Nas últimas semanas, a situação foi particularmente grave entre as cidades de Stip e Negotino, onde as chamas se alastraram ao longo de 30 quilómetros na Montanha de Serta, no sul do país.

Cerca de 10.000 hectares ficaram destruídos no verão de 2021, na Macedónia do Norte, após uma série de incêndios florestais.