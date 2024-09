Opositor venezuelano Edmundo González Urrutia inicia processo de pedido de asilo em Espanha

O diplomata chegou a Espanha no domingo, num avião fretado pela Força Aérea do país, fugindo da perseguição política do regime chavista.

PUBLICIDADE

Edmundo González Urrutia já está em Espanha. Após achegada a Madrid, no domingo à tarde, dará início aos procedimentos de pedido de asilo político esta segunda-feira. O candidato que ganhou as eleições, de acordo com os resultados publicados pela oposição, garantiu que vai continuar a lutar pela democracia no seu país a partir da sua nova casa.

"Estou confiante de que num futuro próximo continuaremos a luta para alcançar a liberdade e a recuperação da democracia na Venezuela", disse o diplomata de 75 anos, numa mensagem de voz divulgada pela sua equipa de imprensa.

Por sua vez, a líder do grupo Vente Venezuela, cuja lista eleitoral González Urrutia encabeçava, María Corina Machado, disse numa mensagem nas redes sociais que Edmundo "lutará de fora com a nossa diáspora e eu continuarei a fazê-lo aqui, convosco".

A saída de González Urrutia do país acontece depois de a justiça venezuelana ter emitido um mandado de prisão contra ele. Perante o risco e a perseguição política a que estava sujeito, pediu ajuda ao governo espanhol. Pedro Sánchez disse no sábado que não deixaria sozinho o líder da oposição, que descreveu como um "herói".

Mais tarde, no domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros , José Manuel Albares, confirmou que González estava a caminho de Espanha num avião fretado pela Força Aérea. Na segunda-feira, Albares declarou numa entrevista ao jornal El País que "o acolhimento dado a Edmundo González não tem equivalente".

O ministro também reiterou que a Espanha"não reconhece a vitória de Maduro". O governo espanhol e a União Europeia pediram ao Centro Nacional Eleitoral da Venezuela que publicasse os resultados das eleições, algo que Miraflores se recusa a fazer.**

A partir de Bruxelas, o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, garantiu que a saída de Edmundo González se deve à "repressão, perseguição política e ameaças diretas contra a sua segurança e liberdade".

Josep Borrell confirmou ainda que o líder da oposição venezuelana foi "acolhido na residência neerlandesa em Caracas até 5 de setembro" por razões de segurança.

Início do processo de pedido de asilo

Depois de deixar a Venezuela e aterrar em Espanha, Edmundo González Urrutia inicia esta segunda-feira o processo de pedido de asilo político, uma opção disponível para "qualquer pessoa que receie ser perseguida no seu país de origem por razões políticas ou outras", disse Carlos Lacaci, advogado e especialista em migração, à Euronews.

"Em qualquer situação discriminatória em que o indivíduo possa ser perseguido, tem o direito de pedir asilo", acrescenta. Perseguição política é o que González Urrutia está a invocar para pedir asilo, tal como fez o antigo presidente da câmara de Caracas Antonio Ledezma em 2017 ou o opositor Leopoldo López em 2020 .

Quando é que se pode pedir asilo?

Esta opção também é inegável"quando existe receio pela integridade do requerente, quando existem ameaças ou coação no país de origem". Lacaci esclarece que este procedimento deve ser efetuado "logo que o requerente entre no país ou, no máximo, até 30 dias depois de o ter feito".

Vários políticos da oposição venezuelana foram detidos desde o início da violenta repressão dos protestos que se seguiram às eleições de 28 de julho. De acordo com o Foro Penal, 1793 pessoas estão presas por motivos políticos no país, incluindo 59 menores.