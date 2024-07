Euro 2024: Holanda e Inglaterra nas meias-finais

A Holanda recuperou na segunda parte graças a um cabeceamento de De Vrij e a um golo contra da Turquia. A Holanda vai defrontar na semifinal a Inglaterra, que venceu a Suíça por 5-3 nos penáltis no jogo de sábado.

As meias-finais do Euro 2024 estão definidas. Espanha, França, Inglaterra e Holanda são as quatro equipas que restam no torneio.

A próxima ronda começa na terça-feira com o Espanha-França em Munique, seguido do Holanda-Inglaterra na quarta-feira em Dortmund.

Holanda 2 x 1 Turquia: Os holandeses conseguem uma reviravolta sensacional em seis minutos e chegam à primeira semifinal da Euro desde 2004

O cabeceamento de Samet Akaydin deu à Turquia uma vantagem de 1-0 ao intervalo sobre a Holanda no segundo jogo dos quartos de final do Euro 2024, disputado no sábado em Berlim.

Akaydin recompensou um período de pressão turca com um golo aos 35 minutos. Arda Guler fez um cruzamento suave para o defesa cabecear por baixo da trave.

O golo deu início a uma grande festa entre a equipa técnica e os adeptos turcos. Guler foi recebido com muitos abraços na área técnica, enquanto os torcedores na parte oeste do estádio soltaram fogos de artifício. A maioria permaneceu de pé após o golo.

Os holandeses tentaram chegar ao empate antes do intervalo, sob um coro de assobios.

O cabeceamento de Samet Akaydin dá à Turquia a vantagem sobre a Holanda nos quartos de final em Berlim AP/Markus Schreiber

No entanto, a Holanda entrou na segunda parte com uma atitude completamente diferente.

Depois de uma grande oportunidade perdida, os holandeses chegaram finalmente ao golo do empate com um cabeceamento de Stefan de Vrij, do Inter, a pedido de Memphis Depay, aos 70 minutos.

Foram precisos apenas mais seis minutos para que os holandeses anulassem por completo o resultado, quando a tentativa de remate de Gakpo foi desviada pelo turco Mert Müldür para a sua própria baliza.

A Turquia reagiu com fúria, criando pelo menos duas oportunidades perigosas nos últimos dez minutos - uma delas salva em cima da linha -, mas a Holanda resistiu.

O holandês Cody Gakpo, segundo à esquerda, festeja com os colegas de equipa após o segundo golo da sua equipa durante um jogo dos quartos de final entre a Holanda e a Turquia AP/Ariel Schalit

Inglaterra chega às meias-finais depois de uma disputa de pénaltis perfeita contra a Suíça

A Inglaterra chegou às meias-finais do Euro 2024 após um jogo tenso que viu os Três Leões qualificarem-se nos penáltis depois de empatarem 1-1 com a Suíça, o terceiro empate consecutivo em três jogos dos quartos de final.

Trent Alexander-Arnold marcou o penalti decisivo para a Inglaterra (5-3), enquanto a Suíça pagou o falhanço de Manuel Akanji.

O jogo foi extremamente equilibrado e poderia ter terminado de qualquer maneira. A Suíça provou mais uma vez ser um adversário difícil e bem organizado.

O homem do jogo da Inglaterra foi, sem dúvida, Bukayo Saka. Foi ele que manteve a equipa viva ao marcar o golo do 1-1, mas também foi o único jogador inglês a manter-se perigoso e no centro do jogo ao longo de todos os 120 minutos.

Jogadores ingleses correm em direção a Trent Alexander-Arnold após a vitória por penálti contra a Suíça AP/Hassan Ammar

Os primeiros quarenta e cinco minutos foram intensos, mas apertados, sem grandes oportunidades para nenhuma das equipas e sem qualquer remate à baliza.

A Inglaterra contou muito com o lateral-direito Bukayo Saka.

O jogador do Arsenal era o elemento mais perigoso da sua equipa, com incursões rápidas pela ala direita em direção à área e alguns toques de primeira maravilhosos. Mas a Suíça conseguiu se defender com eficiência.

A equipa de Murat Yakin deixava muito pouco espaço ao adversário, apresentando-se mais uma vez como uma das equipas mais bem organizadas de todo o torneio.

A primeira oportunidade real da Suíça surgiu aos 56 minutos, com um cabeceamento de Embolo à queima-roupa, mas que não teve força suficiente para preocupar o inglês Pickford.

Poucos minutos depois, uma bola longa vinda da defesa suíça apanhou a Inglaterra completamente desprevenida, obrigando os Três Leões a uma manobra de último recurso para criar um pontapé de canto para a Suíça.

A Suíça continuou a crescer até encontrar o 1-0 com Embolo, aos 75 minutos. O atacante do Mônaco conseguiu se esgueirar entre a defesa da Inglaterra para converter um cruzamento lento e rasteiro, passando a bola por Pickford quando estava desequilibrado.

Bukayo Saka, da Inglaterra, marca o primeiro golo da sua equipa durante um jogo dos quartos de final entre a Inglaterra e a Suíça no Euro 2024 AP/Martin Meissner

Mas a Inglaterra reagiu apenas cinco minutos mais tarde e chegou ao empate com Saka, graças a um remate de longe que entrou com perfeição no canto inferior esquerdo.

A Suíça teve a melhor oportunidade antes de entrar no tempo extra com um cruzamento da ala direita, mas nem Embolo nem Ndoye conseguiram alcançar a bola.

Aos cinco minutos do prolongamento, a Inglaterra esteve perto de chegar à vantagem com um remate forte e repentino de Rice de longa distância, mas o suíço Sommer estava pronto no poste direito.

Bellingham tentou a sua sorte alguns minutos mais tarde. O seu remate foi bem direcionado para o canto superior esquerdo, mas não teve força suficiente para surpreender o guarda-redes suíço.

Bukayo Saka, da Inglaterra, remata para marcar o primeiro golo da sua equipa durante um jogo dos quartos de final entre a Inglaterra e a Suíça no Euro 2024 AP/Thanassis Stavrakis

Na segunda parte do prolongamento, a Suíça assumiu o controlo do jogo com três oportunidades de golo em rápida sucessão. Na melhor delas, o suplente Xherdan Shaqiri acertou diretamente no poste na sequência de um pontapé de canto!

No entanto, a Inglaterra reclamou de um possível pénalti no último minuto do prolongamento.

No desempate por penáltis, a Inglaterra marcou cinco em cinco, tendo o último sido convertido por Trent Alexander-Arnold, do Liverpool.

O guarda-redes suíço Yan Sommer costuma defender bem as grandes penalidades, mas todos os remates da Inglaterra foram perfeitamente colocados e não havia nada que ele pudesse fazer.

A cobrança de Manuel Akanji foi fácil de ser defendida por Pickford, pois ele chutou devagar e rasteiro.

Trent Alexander-Arnold marca o penalty decisivo que coloca a Inglaterra nas meias-finais do Euro 2024 AP/Thanassis Stavrakis

Antes do quinto penálti, o da vitória, os outros remates da Inglaterra foram convertidos, por esta ordem: Palmer, Bellingham, Saka e Toney.