Ataque à faca mata duas pessoas em Telavive

Autor foi "neutralizado" e identificado como um palestiniano de 34 anos. Entretanto, os ataques israelitas continuam na Faixa de Gaza, com pelo menos 20 mortos nas mais recentes operações.

Uma mulher de 66 anos e um homem de 80 foram mortos e dois outros ficaram feridos no domingo num ataque à facada perpetrado por pelo menos um palestiniano em Holon, um subúrbio de Telavive, de acordo com a polícia e as autoridades médicas. As autoridades informaram que o ataque foi levado a cabo por um militante palestiniano, que foi "neutralizado", e que estava em curso uma busca por outros suspeitos.

Segundo a imprensa israelita, o autor do ataque era um homem de 34 anos, natural de Salfit, uma cidade do norte da Cisjordânia ocupada, que tinha entrado em Israel sem autorização.

Os trabalhadores humanitários disseram que os feridos foram encontrados em três locais diferentes, cada um a cerca de 500 metros de distância.

Palestinos transportan el cuerpo de una víctima de un ataque israelí que alcanzó una zona de tiendas de campaña en el patio del hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Abdel Kareem Hana/The AP

Continuam os ataques israelitas em Gaza

O ataque segue-se a uma ação israelita que atingiu um conjunto de tendas que albergava pessoas deslocadas no pátio do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, matando quatro pessoas, incluindo uma mulher, e ferindo outras, segundo as autoridades sanitárias. As autoridades não especificaram se os mortos eram civis ou combatentes.

O hospital de Deir al-Balah é a principal instalação médica a funcionar na zona central de Gaza e milhares de pessoas procuraram refúgio neste hospital depois de terem fugido das suas casas no território devastado pela guerra.

Este sábado, pelo menos 16 pessoas morreram na sequência de outro ataque aéreo israelita contra a escola Hamama, no bairro de Sheikh Radwan, na cidade de Gaza, que albergava pessoas deslocadas no norte da Faixa de Gaza. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas, de acordo com a Defesa Civil palestiniana. O ataque provocou o desmoronamento de parte do complexo. De acordo com o exército israelita, o Hamas estava a construir e a armazenar armas no complexo.