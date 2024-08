De Euronews com AP

O complexo escolar de Tabeen, no centro de Gaza, foi atingido na madrugada de sábado, causando a morte de pelo menos 100 pessoas. As autoridades governamentais dizem esperar que o número de mortos aumente.

Um ataque aéreo israelita atingiu na madrugada de sábado uma escola transformada em abrigo no centro de Gaza, matando pelo menos 100 pessoas e ferindo outras tantas, segundo o governo de Gaza, dirigido pelo Hamas.

O exército israelita reconheceu o ataque à escola Tabeen, no centro da cidade de Gaza, afirmando que atingiu um centro de comando do Hamas no interior da escola. Izzat al-Rishq, um alto funcionário do Hamas, negou que houvesse militantes no edifício.

O edifício, tal como quase todas as escolas de Gaza, tem sido utilizado como abrigo para as pessoas que foram forçadas a fugir das suas casas devido à guerra.

Os serviços secretos israelitas indicaram que cerca de 20 militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, incluindo comandantes de topo, estavam a utilizar o complexo escolar de Tabeen para planear ataques às forças israelitas, disse o coronel Nadav Shoshani,

O vídeo do local mostrava paredes rebentadas no rés do chão de um grande edifício. Pedaços de betão e metal retorcido jaziam sobre o chão encharcado de sangue, juntamente com roupas, móveis tombados e outros detritos. Um carro enegrecido, com os vidros rebentados, estava coberto de escombros.

O ataque ocorreu sem aviso prévio, de manhã cedo, antes do nascer do sol, quando as pessoas estavam a rezar numa mesquita dentro da escola, de acordo com Abu Anas, uma testemunha que trabalhou no salvamento de pessoas.

"Havia pessoas a rezar, pessoas a lavar roupa e pessoas lá em cima a dormir, incluindo crianças, mulheres e idosos", disse ele. "O míssil caiu sobre eles sem aviso. O primeiro míssil e o segundo. Recuperámo-los como pedaços de corpos".

Três mísseis atravessaram a escola e a mesquita no interior, onde cerca de 6000 pessoas deslocadas se abrigavam da guerra, disse Mahmoud Bassal, porta-voz dos socorristas da Defesa Civil que operam sob o governo local dirigido pelo Hamas.

Muitos dos mortos estavam irreconhecíveis, disse, acrescentando que esperava que o número de mortos aumentasse. Muitas das vítimas eram crianças, disse ele.

De acordo com as Nações Unidas, 477 das 564 escolas de Gaza tinham sido diretamente atingidas ou danificadas durante a guerra até 6 de julho.

Em junho, um ataque israelita a uma escola que albergava palestinianos deslocados no centro de Gaza matou pelo menos 33 pessoas, incluindo 12 mulheres e crianças, segundo as autoridades sanitárias locais.

Na quinta-feira, as forças armadas israelitas atingiram duas escolas que albergavam pessoas deslocadas na zona oriental da cidade de Gaza, matando pelo menos 15 pessoas, segundo as autoridades hospitalares.

Israel atribuiu as mortes de civis em Gaza ao Hamas, afirmando que o grupo põe em perigo os não-combatentes ao utilizar escolas e bairros residenciais como bases de operações e ataques.