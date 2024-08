Elon Musk diz que entrevista a Trump foi afetada por ciberataque

De Euronews

Várias falhas técnicas impediram muitos utilizadores de se ligarem à entrevista realizada na rede social de Elon Musk, X.

A conversa na rede social X entre Elon Musk e Trump começou com 40 minutos de atraso e foi afetada por problemas técnicos que impediram o acesso de muitos utilizadores. Musk atribuiu o atraso a um ciberataque.

De acordo com o bilionário norte-americano, tratou-se de um ataque DDOS (Distributed Denial of Service) que "saturou as linhas de dados", ou seja, sobrecarregou o site ao ponto deste se tornar difícil de utilizar ou inacessível.

No final da conversa de duas horas, Musk reiterou o seu apoio a Trump e apelou aos eleitores moderados para apoiarem a campanha do republicano: "um brinde a um futuro excitante e inspirador, em que as pessoas possam olhar para a frente e ser otimistas e entusiasmadas com o que vai acontecer.