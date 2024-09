De Euronews

As autoridades israelitas anunciaram que recuperaram os corpos de seis reféns capturados durante o ataque do Hamas a 7 de outubro. Na Cisjordânia, três agentes israelitas foram mortos durante um ataque.

PUBLICIDADE

No domingo, Israel afirmou ter recuperado os corpos de seis reféns em Gaza, incluindo o jovem israelo-americano Hersh Goldberg-Polin, que se tornou um dos prisioneiros mais conhecidos do Hamas, quando os seus pais se reuniram com líderes mundiais e fizeram pressão para a sua libertação, incluindo na convenção democrata do mês passado.

Os militares afirmam que os seis foram mortos pouco antes da chegada das forças israelitas que tentavam resgatá-los. A sua recuperação desencadeou apelos a protestos em massa contra o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, que muitas das famílias dos reféns e grande parte da opinião pública israelita acusam de não os ter trazido vivos no âmbito de um acordo com o Hamas para pôr fim à guerra que dura há 10 meses. As negociações para esse acordo arrastam-se há meses.

Quem são os seis reféns encontrados mortos em Gaza

Os militantes raptaram Hersh Goldberg-Polin, de 23 anos, e quatro outros reféns durante o festival de música Supernova, no sul de Israel, durante o ataque do Hamas a 7 de outubro.

O cidadão de Berkeley, na Califórnia, perdeu parte do seu braço esquerdo numa granada durante o ataque. Em abril, um vídeo divulgado pelo Hamas mostrava-o sem a mão esquerda e a falar claramente sob coação, dando origem a novos protestos em Israel, apelando ao governo para que fizesse mais para garantir a sua liberdade e a de outros.

O exército identificou os outros reféns como Ori Danino, 25 anos, Eden Yerushalmi, 24 anos, Almog Sarusi, 27 anos, e Alexander Lobanov, 33 anos, que também foram raptados no festival de música. O sexto refém, Carmel Gat, 40 anos, foi raptado na comunidade agrícola vizinha de Be'eri.

Os corpos terão sido recuperados de um túnel na cidade de Rafah, no sul de Gaza, a cerca de um quilómetro do local onde outro refém, Qaid Farhan Alkadi, de 52 anos, foi resgatado com vida na semana passada.

"De acordo com as informações preliminares, foram cruelmente mortos por terroristas do Hamas pouco antes de os alcançarmos", disse aos jornalistas o porta-voz militar israelita Daniel Hagari.

Hamas acusa Israel e EUA: "Eles não querem o acordo"

O Hamas ofereceu-se para libertar os reféns em troca do fim da guerra, da retirada das forças israelitas e da libertação de um grande número de prisioneiros palestinianos, incluindo militantes de alto nível.

Izzat al-Rishq, um alto funcionário do Hamas, atribuiu a morte dos reféns a Israel e aos EUA, afirmando que ainda estariam vivos se Israel tivesse aceitado uma proposta de cessar-fogo que o Hamas disse ter aceite em julho. No entanto, sem nomear os reféns ainda vivos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, manifestou o seu pesar pela morte dos seis reféns, afirmando que os assassinatos provam que o Hamas não quer um acordo de cessar-fogo. Netanyahu disse no domingo que estava desolado com a notícia da morte dos reféns e mais tarde acusou o Hamas de os ter morto a "sangue frio". "Aqueles que matam reféns não querem um acordo", acrescentou Netanyahu.

Três mortos na Cisjordânia

Num outro acontecimento, homens armados mataram três agentes israelitas na manhã de sábado, perto de Hebron, no sul da Cisjordânia, abrindo fogo contra um veículo. O Hamas descreveu o ataque como uma "resposta natural à guerra genocida" na Faixa de Gaza e aos "crimes sionistas" na Cisjordânia.

Entretanto, após as primeiras administrações no sábado, as autoridades sanitárias palestinianas e as agências da ONU iniciaram oficialmente a campanha de vacinação em grande escala contra a poliomielite no domingo, na esperança de evitar uma epidemia no território devastado pela guerra em curso entre Israel e o Hamas.

As autoridades planeiam vacinar as crianças no centro de Gaza até quarta-feira, antes de passarem para as zonas mais devastadas do norte e do sul da Faixa. A campanha tem como objetivo atingir cerca de 640.000 crianças.

Os hospitais de Deir al-Balah e Nuseirat confirmaram o início da campanha no domingo. Israel declarou no sábado que o programa de vacinação prosseguirá até 9 de setembro e terá uma duração de oito horas por dia.