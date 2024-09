De AP y Euronews en español

As restrições anunciadas pela administração Biden aos pedidos de asilo deixaram milhares de pessoas à espera, em acampamentos improvisados na capital mexicana.

"¡Ya está, amigo! ¡Listo!" exclamou Eliezer López enquanto saltava para cima e para baixo com uma alegria tão contagiante que os seus amigos começaram a sair das tendas próximas para celebrar com ele. López, um migrante venezuelano de 20 anos que vive na Cidade do México, tinha motivos para se alegrar: depois de várias tentativas infrutíferas, conseguiu finalmente marcar uma entrevista para pedir asilo nos Estados Unidos.

É um dos milhares de requerentes de asilo cuja viagem para os Estados Unidos os trouxe à capital mexicana, até há pouco tempo o ponto mais a sul a partir do qual se podem registar para uma candidatura a asilo através da aplicação móvel da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA, conhecida como CBP One.

Desde junho, quando a administração Biden anunciou grandes restrições aos requerentes de asilo, a aplicação tornou-se uma das únicas formas de iniciar um pedido de asilo na fronteira sudoeste.

A política de asilo dos EUA tem alimentado a proliferação de campos informais em toda a capital mexicana, onde milhares de pessoas esperam semanas, ou mesmo meses, no limbo, vivendo em acampamentos superlotados e improvisados, com condições sanitárias e de vida precárias.

Capital mexicana torna-se um destino temporário para milhares de requerentes de asilo norte-americanos

Historicamente, a Cidade do México não tem sido um ponto de paragem para os migrantes que tentam atravessar o país rapidamente para chegar à fronteira com os EUA. Mas os atrasos na obtenção de uma entrevista com as autoridades americanas, juntamente com o perigo que assola as cidades fronteiriças do norte do México controladas por cartéis e a crescente repressão das autoridades mexicanas contra os migrantes, transformaram a capital mexicana de um ponto de trânsito num destino temporário para milhares de pessoas.

Alguns campos de migrantes foram desmantelados pelas autoridades de imigração ou abandonados ao longo do tempo. Outros, como aquele em que López viveu nos últimos meses, permanecem de pé.

Tal como López, muitos requerentes de asilo optaram por esperar pela resposta na capital, onde é um pouco mais seguro, mas também apresenta os seus próprios desafios. A capacidade dos abrigos é limitada e, ao contrário das grandes cidades americanas, como Chicago e Nova Iorque, que no inverno passado se apressaram a encontrar alojamento para os imigrantes que chegavam, na Cidade do México, os imigrantes são, na sua maioria, deixados à sua sorte.

Organizações sociais denunciam a "externalização" dos procedimentos de asilo

Andrew Bahena, coordenador da Coligação para os Direitos Humanos dos Imigrantes de Los Angeles(CHIRLA), afirmou que, até ao final de 2023, muitos migrantes estavam detidos em cidades do sul do México, como Tapachula, perto da fronteira com a Guatemala.

Muitos tentaram esconder a sua localização para contornar os limites geográficos do CBP One, mas quando as autoridades norte-americanas se aperceberam, mais migrantes começaram a dirigir-se à Cidade do México para marcar encontros a partir de lá, disse ele. Como resultado, registou-se um aumento da população migrante que vive nos campos da Cidade do México.

"Falamos sobre isso como externalização da fronteira e é algo que os EUA e o México vêm implementando juntos há anos", disse Bahena. "A aplicação CBP One é provavelmente um dos melhores exemplos disso atualmente. Estas pessoas são requerentes de asilo, não são sem-abrigo que vivem no México", acrescentou.

Sem acesso a alojamento

Quando Lopez chegou à Cidade do México, no final de abril, pensou em alugar um quarto, mas percebeu que não era uma opção. Ganhava 450 pesos (23 dólares ou 21 euros) por dia, trabalhando três vezes por semana num mercado. A renda era de 3.000 pesos por semana (157 dólares ou 142 euros) por pessoa, para partilhar um quarto com estranhos, uma situação que se tornou comum nas cidades mexicanas com populações migrantes.

"O acampamento é como um abrigo", disse Lopez. Os migrantes podem partilhar o espaço com pessoas que conhecem, evitar o recolher obrigatório e as regras rigorosas dos abrigos e, se necessário, podem ficar mais tempo.

Os campos são um labirinto de tendas e lonas. Alguns chamam ao seu espaço um "ranchito", ou pequeno rancho, feito de madeira, cartão, folhas de plástico, cobertores e tudo o que conseguem encontrar para os proteger do ar frio da montanha e das fortes chuvas de verão que assolam a cidade.

Condições de vida e incerteza nos campos afetam a saúde mental

Israel Resendiz, coordenador da equipa móvel de Médicos Sem Fronteiras, afirma que a incerteza da vida nos campos pesa muito na saúde mental dos requerentes de asilo. "Não é a mesma coisa que uma pessoa que está à espera de uma consulta (...) poder arranjar um hotel, alugar um quarto ou ter dinheiro para comprar comida. A maioria das pessoas não tem esses recursos".

A secretária de Inclusão e Bem-Estar Social e a secretária do Interior na Cidade do México não responderam ao pedido da AP para comentar a situação nos campos. Os representantes da imprensa de Clara Brugada, a nova prefeita da capital mexicana, disseram que a questão deve ser discutida primeiro em nível federal.

Entretanto, Sonia Rodríguez, uma salvadorenha de 50 anos, residente num dos campos, tem tentado tornar o seu "ranchito" o mais digno possível. Tem um grelhador para cozinhar, beliches e uma televisão. Mas o seu olhar torna-se sombrio quando se lembra que há dez meses que vive num campo improvisado, sem os seus pertences e longe da sua vida normal.